〔路透基点〕13家银行签署群光电能50亿台币三年期循环贷款--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,13家银行在5月30日签署台湾群光电能科技50亿台币(1.67亿美元)三年期循环贷款.该交易最初融资目标为45亿台币.
台湾合作金库商业银行担任委托主办行、额度分配行及代理行,承贷9亿台币.玉山银行担任委托主办行兼额度分配行,承贷6亿台币.
远东国际商业银行和第一商业银行同享委托主办行头衔,分别承贷5.5亿台币.
台湾土地银行承贷4亿台币,华南商业银行和元大商业银行各自承贷3.5亿台币,均担任协办行.
参贷行彰化商业银行承贷3亿台币,其他五家参贷行--盘谷银行、台湾银行、兆丰国际商业银行、新光商业银行和台湾中小企业银行分别承贷2亿台币.
以下为交易细节:
一如先前报导,贷款由群光董事长担保,以应收帐款作为部份抵押,可以台币或美元支取.
台币贷款利率为次级市场商业票据利率加码80个基点,且设有税前保底利率,确保台币贷款利率不低于1.5%.美元贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过30个基点,则借方将支付超出的利率.
承诺8亿台币或以上的银行,获得主办行头衔及最高费用10个基点.
若动用金额低于60%,则有一笔15个基点的承诺费.
这笔循环贷款在两年后开始缩减额度,分五季不等额缩减:10% (1-4)及60% (5).
财务约束条件包括流动比率最低1倍,负债比率最高2.5倍,利息覆盖率最低3倍,以及有形资产净值最少25亿台币.
这笔贷款用于为2009年10月一笔35亿台币三年期循环贷款再融资,旧贷款的利率为较90天或180天次级商票利率加码120个基点.旧贷款设有保底利率,贷款期间税后利率不低于2%.
群光电能为群光电子旗下子公司之一.(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
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