〔路透基点〕13家银行签署群光电能50亿台币三年期循环贷款--RLPC

路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,13家银行在5月30日签署台湾群光电能科技50亿台币(1.67亿美元)三年期循环贷款.该交易最初融资目标为45亿台币.

台湾合作金库商业银行担任委托主办行、额度分配行及代理行,承贷9亿台币.玉山银行担任委托主办行兼额度分配行,承贷6亿台币.

远东国际商业银行和第一商业银行同享委托主办行头衔,分别承贷5.5亿台币.

台湾土地银行承贷4亿台币,华南商业银行和元大商业银行各自承贷3.5亿台币,均担任协办行.

参贷行彰化商业银行承贷3亿台币,其他五家参贷行--盘谷银行、台湾银行、兆丰国际商业银行、新光商业银行和台湾中小企业银行分别承贷2亿台币.

以下为交易细节:

一如先前报导,贷款由群光董事长担保,以应收帐款作为部份抵押,可以台币或美元支取.

台币贷款利率为次级市场商业票据利率加码80个基点,且设有税前保底利率,确保台币贷款利率不低于1.5%.美元贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码95个基点,若台北银行间美元拆借利率(TAIFX)与LIBOR差距超过30个基点,则借方将支付超出的利率.

承诺8亿台币或以上的银行,获得主办行头衔及最高费用10个基点.

若动用金额低于60%,则有一笔15个基点的承诺费.

这笔循环贷款在两年后开始缩减额度,分五季不等额缩减:10% (1-4)及60% (5).

财务约束条件包括流动比率最低1倍,负债比率最高2.5倍,利息覆盖率最低3倍,以及有形资产净值最少25亿台币.

这笔贷款用于为2009年10月一笔35亿台币三年期循环贷款再融资,旧贷款的利率为较90天或180天次级商票利率加码120个基点.旧贷款设有保底利率,贷款期间税后利率不低于2%.

群光电能为群光电子旗下子公司之一.(完)