〔券商观点〕中国未来仍有降息必要,年内亦还将有两次降准--申万

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国央行于三年半来首度降息后,申银万国证券周五发布报告称,未来降息仍有使用的必要和可能,不过,降息并不能替代降准,因而预计年内还会有两次降准.
报告认为,本次降息的具体时点选择在数据之前公布略超预期,彰显了中国稳增长的决心.同时,中国提高了存款利率上限和贷款利率下限,表明利率市场化又向前迈进了一步,其意义要大于降息本身.
"我们认为在企业投资动力不足、房地产投资下行以及外围动荡加剧的背景下,降息仍有使用的必要和可能.但何时再降仍需要一段时间的观察."报告称.
申万指出,降息和降准配合将使货币政策宽松的效果进一步提升.此前降准作用不明显和企业贷款需求不足有关,降准后降息有助于提升货币政策的有效性,且降准和降息并行不悖,预计年内还会有两次降准.
此外,报告还分析,本次降息实际上是非对称降息,由于同时上调存款基准利率上限至1.1倍,实际存款利率变为3.575%,因此降息前后存款利率变化不大.同时,贷款利率下限至0.8,一年期实际贷款利率最低可降至5.048%,实际利率降了85.6个基点,有大幅度下降.
同时,本次降息有助于缓解银行惜贷和企业慎贷的问题.实际存款利率未明显下降,可保障储户的存款收益,稳定居民储蓄,保障银行的资金来源和信贷投放能力.实际贷款利率大幅度下降可有效降低企业资金成本压力,刺激企业投资.
中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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