《热点透视》德国或许得接受欧元国库券

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neil Unmack 编译 程琳

路透伦敦6月7日电---欧元区公债完全实现共同化看上去就像是白日做梦.但将短期债券兜在一起或许有助于体质疲弱的国家,同时又不至于带来道德风险,也可避开全面发行欧元区共同债券可能产生的潜在损失.

欧元区共同债券有两个主要问题:一是风险会大规模从南欧转移到北欧,二是解除了市场纪律的约束,政府就可能有不当行为出现.

法国图卢兹经济学院的Christian Hellwig和纽约大学的Thomas Philippon提出了"欧元国库券(Eurobills)"的构想,最近欧洲议会将该设想纳入到对近期危机解决方案的提议中.其基本理念是每个欧元区国家都发行短期国库券,完全共同化,并且各自发行规模最多不超过其国内生产总值(GDP)的10%.这种债券市场规模或能达到9,000亿欧元左右.北欧国家纳税人承担的潜在损失会减少,因为短期债券容易借新还旧而不易违约.

欧元国库券会产生三方面影响.疲弱经济体会得到一剂强心剂--根据Hellwig和Philippon估算,意大利短期融资利率或可较去年12月下跌最高4个百分点.银行将有能力购买新形式的低风险债券,降低对疲弱国家的风险敞口.市场会得欧元区将踏上一体化道路的暗示.

这个办法不能完全消除道德风险,但可以减弱这种风险.各国还是需要发行长期债券,还是要受市场纪律管束.欧洲议会建议,如果有国家违背了欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)目标,就该禁止其发行更多欧元国库券.

风险在于,由于被排除在该计划之外的成员国可能被迫寻求救助以及/或是违约,欧洲就可能拒绝执行这一选项.但还有另一种办法对待违反纪律的国家,那就是制定一套惩罚措施,规模大小可进行调整,如果某个国家没有改革或削减支出,就会失去一部分欧元国库券配额.

对德国而言,这个构想意味着融资成本会上升,而德国目前的一年期借债成本几乎为零.恢复常态难免得付出代价.(完)