《热点透视》德国或许得接受欧元国库券

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack 编译 程琳
路透伦敦6月7日电---欧元区公债完全实现共同化看上去就像是白日做梦.但将短期债券兜在一起或许有助于体质疲弱的国家,同时又不至于带来道德风险,也可避开全面发行欧元区共同债券可能产生的潜在损失.
欧元区共同债券有两个主要问题:一是风险会大规模从南欧转移到北欧,二是解除了市场纪律的约束,政府就可能有不当行为出现.
法国图卢兹经济学院的Christian Hellwig和纽约大学的Thomas Philippon提出了"欧元国库券(Eurobills)"的构想,最近欧洲议会将该设想纳入到对近期危机解决方案的提议中.其基本理念是每个欧元区国家都发行短期国库券,完全共同化,并且各自发行规模最多不超过其国内生产总值(GDP)的10%.这种债券市场规模或能达到9,000亿欧元左右.北欧国家纳税人承担的潜在损失会减少,因为短期债券容易借新还旧而不易违约.
欧元国库券会产生三方面影响.疲弱经济体会得到一剂强心剂--根据Hellwig和Philippon估算,意大利短期融资利率或可较去年12月下跌最高4个百分点.银行将有能力购买新形式的低风险债券,降低对疲弱国家的风险敞口.市场会得欧元区将踏上一体化道路的暗示.
这个办法不能完全消除道德风险,但可以减弱这种风险.各国还是需要发行长期债券,还是要受市场纪律管束.欧洲议会建议,如果有国家违背了欧盟稳定暨成长协定(Stability and Growth Pact)目标,就该禁止其发行更多欧元国库券.
风险在于,由于被排除在该计划之外的成员国可能被迫寻求救助以及/或是违约,欧洲就可能拒绝执行这一选项.但还有另一种办法对待违反纪律的国家,那就是制定一套惩罚措施,规模大小可进行调整,如果某个国家没有改革或削减支出,就会失去一部分欧元国库券配额.
对德国而言,这个构想意味着融资成本会上升,而德国目前的一年期借债成本几乎为零.恢复常态难免得付出代价.(完)
--译文审校 张明钧
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