〔投行观点〕中国降息将令高杠杆的电力和房地产等行业受益--德意志银行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国央行意外宣布三年半来首度降息,德意志银行大中华区首席经济学家马骏对此评论道,此举虽然会让银行利润率在短期内承压,但相信实体经济和高杠杆的电力及房产等行业均将由此受益.
马骏在报告中指出,贷款利率下调25个基点料将刺激电力行业年度利润水平上提7%,对杠杆程度较高的房地产、交通、原材料行业的盈利也有正面提振.
中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股周五早盘涨至5.40港元约两年半高位,因中国央行降息有助降低财务支出.
"(降息)对实体经济将起到正面作用,因投资增长的下行风险得以抑制."报告称,金融资源定价市场化也将有利于提高中国经济效率.
报告指出,降息动作可能预示着即将于周末公布的5月宏观数据会意外黯淡.具体而言,尽管出口可能因季节因素出现同比改善,但工业与投资增长可能依然疲弱,而CPI和PPI料进一步回落.
中国人民银行宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465]
中国利率市场化更进一步.宁波银行(002142.SZ)已经将一年期存款利率上浮至1.1倍的上限,高于各大国有银行利率水平.(完)
--发稿 苏丹; 审校 乔艳红
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。