〔投行观点〕中国降息将令高杠杆的电力和房地产等行业受益--德意志银行

路透北京6月8日电---中国央行意外宣布三年半来首度降息,德意志银行大中华区首席经济学家马骏对此评论道,此举虽然会让银行利润率在短期内承压,但相信实体经济和高杠杆的电力及房产等行业均将由此受益.

马骏在报告中指出,贷款利率下调25个基点料将刺激电力行业年度利润水平上提7%,对杠杆程度较高的房地产、交通、原材料行业的盈利也有正面提振.

中国最大发电商--华能国际(0902.HK)(600011.SS)H股周五早盘涨至5.40港元约两年半高位,因中国央行降息有助降低财务支出.

"(降息)对实体经济将起到正面作用,因投资增长的下行风险得以抑制."报告称,金融资源定价市场化也将有利于提高中国经济效率.

报告指出,降息动作可能预示着即将于周末公布的5月宏观数据会意外黯淡.具体而言,尽管出口可能因季节因素出现同比改善,但工业与投资增长可能依然疲弱,而CPI和PPI料进一步回落.

中国人民银行宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465]

中国利率市场化更进一步.宁波银行(002142.SZ)已经将一年期存款利率上浮至1.1倍的上限,高于各大国有银行利率水平.(完)