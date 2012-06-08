〔投行观点〕中国料第三季再降息,利率浮动或影响本次降息效力--摩根大通

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---摩根大通在中国央行降息后发布报告称,央行已表露放松中国货币政策的意愿,行动上也不止于公开市场操作和下调存款准备金率等管理流动性的手段,因此仍预计第三季将降息25个基点.
摩根大通报告称,该行原本预计贷款利率在第三季会下调,而存款利率不变,这次调整无论从时间还是形式上都和预期的有差异.
报告认为,降息有助于降低融资成本,刺激国内需求并提升公司盈利.另一方面,若银行为揽储而将存款利率提高至基准水平上方的话,银行业盈利能力会受到压力.
针对央行扩大存贷款利率浮动区间,摩根大通认为,在实际操作中,超过70%的银行贷款会以高于基准水平执行,若银行决定将贷款利率调高至基准水平上方,那政策的实际影响力会变小.
该行维持对2012年中国GDP增速在7.7%的预估不变,未来几月CPI同比增速将降至3%下方.而二季度的经济增速会略低于第一季.
中国将于本周末公布5月宏观经济数据,路透本周稍早综合22家机构预测中值结果显示,5月份中国工业增长、消费和投资均预计出现企稳迹象,同时通胀压力再次回落. [ID:nSB1586018]
中国央行周四晚间意外宣布三年半来的首度降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,这被市场解读为朝利率市场化更迈进一步. [ID:nSB1595120] (完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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