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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 11:12 BJT

〔日本债市〕追随美国公债上涨,超长期债券表现居前

路透东京6月8日电---日本公债价格周五上扬,追随美国公债涨势,之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)未给出很快会进一步放宽货币政策的暗示,令股市下跌.较长期日债涨幅居前,收益率(殖利率)曲线趋平.

亚洲股市继续下跌,提振债市,因美联储主席贝南克未特别表明在6月19-20日的下次政策会议上会进一步宽松政策,令部分投资者感到失望.

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