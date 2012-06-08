〔中国金融〕银监会提AMC最低12.5%资本要求,多项指标高于银行--报载

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---21世纪经济报道周五报导,中国银监会日前确立了对金融资产管理公司(AMC)最低资本要求不低于12.5%,远高于此前业界预期的8%,亦高于对银行业的资本要求.
报导称,银监会近期向AMC下发了《金融资产管理公司非现场监管报表指标体系(试行)》,首次确立了最低资本、杠杆率、流动性比例和集团合并财务杠杆率、资产公司和资产公司等监控类指标.
"不仅是最低资本,还有其他指标高于商业银行的标准.如资产公司集团合并财务杠杆比例不低于6%,商业银行并表和未并表的杠杆率均不低于4%.但资产公司的流动性比例指标低于商业银行,为不低于15%,而商业银行的是不低于25%."报导表示.
商业银行目前资本充足率最低要求为8%,拟于2013年1月1日实施的《商业银行资本管理办法（试行）》规定,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%.
中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇表示,资产公司总体资产质量跟银行相比较弱,资金运用的范围更窄,其风险管理能力比银行相对较弱,所以对资本金要求更高一些.
据报导称,银监会还将对上述规定按运行情况进行修订和完善,对数据项定义、指标口径进一步梳理和修订.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 杨淑祯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。