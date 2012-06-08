〔中国金融〕银监会提AMC最低12.5%资本要求,多项指标高于银行--报载

路透北京6月8日电---21世纪经济报道周五报导,中国银监会日前确立了对金融资产管理公司(AMC)最低资本要求不低于12.5%,远高于此前业界预期的8%,亦高于对银行业的资本要求.

报导称,银监会近期向AMC下发了《金融资产管理公司非现场监管报表指标体系(试行)》,首次确立了最低资本、杠杆率、流动性比例和集团合并财务杠杆率、资产公司和资产公司等监控类指标.

"不仅是最低资本,还有其他指标高于商业银行的标准.如资产公司集团合并财务杠杆比例不低于6%,商业银行并表和未并表的杠杆率均不低于4%.但资产公司的流动性比例指标低于商业银行,为不低于15%,而商业银行的是不低于25%."报导表示.

商业银行目前资本充足率最低要求为8%,拟于2013年1月1日实施的《商业银行资本管理办法（试行）》规定,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%.

中央财经大学银行业研究中心主任郭田勇表示,资产公司总体资产质量跟银行相比较弱,资金运用的范围更窄,其风险管理能力比银行相对较弱,所以对资本金要求更高一些.

据报导称,银监会还将对上述规定按运行情况进行修订和完善,对数据项定义、指标口径进一步梳理和修订.(完)