〔中国钢铁〕中钢协称5月下旬粗钢日产量旬环比降4%,为年内最大降幅(更新版)

(新增分析师评论以及表格)

* 5月下旬粗钢日产旬环比降4%,年内最大降幅

* 主因钢材需求低迷及钢价回落

* 估计6月日产量将继续下降

路透北京6月8日电---中国钢材需求低迷以及钢价加速回落已迫使钢厂减产.5月下旬中国粗钢日均产量旬环比降近4%,为年内降幅最大,亦为今年4月以来首次降至200万吨以下.分析师预计,钢材需求无改善迹象,料令6月日产量继续下降.

中联钢提供的旬报数据显示,5月下旬中国粗钢日产量料为195.96万吨,旬环比降3.92%,其中,重点钢铁企业粗钢日均产量161.22万吨,旬环比下降4.72%.

中国联合钢铁网分析师胡艳平称,5月下旬粗钢日产量下降主要是因为当月钢价加速回落,钢厂盈利困难,经营环境转差.

"唐山地区部分一向经营不错的钢厂也反馈十分困难,虽然高炉检修消息不算多,但不少企业选择调整原料入炉比例等,产量相应下降."胡艳平称.

她并认为,从目前情况来看,5月当月全国粗钢日产量仍将处于较高水平,6月产量将进一步下降,预计在195万吨附近.

此前中钢协预估5月中旬粗钢日均产量203.95万吨,上旬日产量预估为创新高的204.53万吨.

中国钢铁工业协会官员称,中国6月粗钢日产量可能维持在创纪录水平的200万吨左右,因中国钢铁业产能巨大,任何产量减少都有限.[ID:nSB1573846]

以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)

时间 日产量 旬环比

5月21-31日 196.0 -3.9

5月11-20日 204.0 -0.3

5月1-10日 204.5 +0.5

4月21-30日 203.5 +1.5

4月11-20日 200.5 -1.3

4月1-10日 203.1 +7.4

3月21-31日 189.0 -1.5

3月11-20日 191.9 +1.1

3月1-10日 189.8 +13

2月21-29日 167.9 -1.2

2月11-20日 169.9 +0.2

2月1-10日 169.6* +1.3

1月21-31日 167.3 +0.2

1月11-20日 166.9 -1.3

1月1-10日 169.1 +3.9

注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)