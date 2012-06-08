〔中国钢铁〕中钢协称5月下旬粗钢日产量旬环比降4%,为年内最大降幅(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(新增分析师评论以及表格)
* 5月下旬粗钢日产旬环比降4%,年内最大降幅
* 主因钢材需求低迷及钢价回落
* 估计6月日产量将继续下降
路透北京6月8日电---中国钢材需求低迷以及钢价加速回落已迫使钢厂减产.5月下旬中国粗钢日均产量旬环比降近4%,为年内降幅最大,亦为今年4月以来首次降至200万吨以下.分析师预计,钢材需求无改善迹象,料令6月日产量继续下降.
中联钢提供的旬报数据显示,5月下旬中国粗钢日产量料为195.96万吨,旬环比降3.92%,其中,重点钢铁企业粗钢日均产量161.22万吨,旬环比下降4.72%.
中国联合钢铁网分析师胡艳平称,5月下旬粗钢日产量下降主要是因为当月钢价加速回落,钢厂盈利困难,经营环境转差.
"唐山地区部分一向经营不错的钢厂也反馈十分困难,虽然高炉检修消息不算多,但不少企业选择调整原料入炉比例等,产量相应下降."胡艳平称.
她并认为,从目前情况来看,5月当月全国粗钢日产量仍将处于较高水平,6月产量将进一步下降,预计在195万吨附近.
此前中钢协预估5月中旬粗钢日均产量203.95万吨,上旬日产量预估为创新高的204.53万吨.
中国钢铁工业协会官员称,中国6月粗钢日产量可能维持在创纪录水平的200万吨左右,因中国钢铁业产能巨大,任何产量减少都有限.[ID:nSB1573846]
以下是2012年旬日产量数据一览表(单位:万吨)
时间 日产量 旬环比
5月21-31日 196.0 -3.9
5月11-20日 204.0 -0.3
5月1-10日 204.5 +0.5
4月21-30日 203.5 +1.5
4月11-20日 200.5 -1.3
4月1-10日 203.1 +7.4
3月21-31日 189.0 -1.5
3月11-20日 191.9 +1.1
3月1-10日 189.8 +13
2月21-29日 167.9 -1.2
2月11-20日 169.9 +0.2
2月1-10日 169.6* +1.3
1月21-31日 167.3 +0.2
1月11-20日 166.9 -1.3
1月1-10日 169.1 +3.9
注:*为中钢协将2月1-10日的粗钢日产量从170.5万吨修正至169.6万吨.(完)
--发稿 李文科; 审校 林高丽
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