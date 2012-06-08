更正:〔路透调查〕欧元料将持稳,前提是希腊不突然退出欧元区

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(更正:因译文有误,内文第二段应为"欧元空头仓位达到了两年高位",非"交易商押注疲软的欧元两年后将触及高位")
路透伦敦6月7日电---周四公布的路透调查显示,欧元兑美元未来12个月中扳回近来深度跌幅的可能性不高.调查并暗示只要希腊留在欧元区,欧元就将守住当前水平.
欧元兑美元过去几天来小幅攀升,而5月曾大跌7%.最新市场数据显示,欧元空头仓位达到了两年高位.
金融市场人士担心西班牙银行业危机引发的风险,也忧心6月17日希腊大选或令该国退出欧元区,引发更多经济面动荡.
尽管预期都倾向于看涨美元兑欧元EUR=、日圆兑欧元EURJPY=和瑞郎兑欧元EURCHF=,但此次对外汇策略师的调查也暗示,欧元不会进一步大跌.
然而,这个预测是建立在希腊不会突然退出欧元区的假设上.
"这些货币(美元、日圆和瑞郎)都因宽松的央行政策而遭到削弱,这个因素也可能减缓未来几周欧元下跌潜能,"Rabobank International资深外汇策略师Jane Foley在研究报告中指出.
路透调查中值显示,欧元兑美元料将在一个月后及三个月后微跌至1.24美元,在六个月和12个月后料将重回1.25美元附近.周四欧元/美元报1.256左右.
本次调查结果较5月调查低数美分,而对12个月后的预估则连续第四次被下调,达到接近两年最低.
部分分析师表示,如果危机稳定下来,欧元兑美元或有上涨空间.
"6月17日大选将决定欧元生死.但市场负面情绪渐浓,加之大规模欧元负面仓位,市场可能会如2012年1月般措手不及,"北欧联合银行(Nordea)分析师Aurelija Augulyte说.
欧元兑英镑EURGBP=料将持稳,12个月后料在0.8000英镑,与周四早些时候的0.8100英镑水平变化不大.(完)
--编译 梁睿雪;审校 程琳
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