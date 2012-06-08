〔中国汇市〕人民币早盘回落,降息预示经济疲弱或令汇价欲振乏力

* 人民币即期早盘回落

* 央行意外降息预示经济数据疲弱

* 基本面预期不佳或令汇价欲振乏力

* 中间价相对坚挺,亦将支撑人民币

* 汇价料仍维持区间震荡

路透上海6月8日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘小幅回落,中国央行意外宣布降息,但对汇价直接影响有限,购汇盘持续旺盛,仍是压制人民币短期走势的重要原因.

交易员认为,央行三年半来首度降息,预示即将公布的5月经济数据疲弱,基本面预期不佳或令汇价欲振乏力,不过中间价相对坚挺,仍反映出央行遏制贬值预期扩散的意图,这亦将支撑人民币,近期汇价料仍维持区间震荡.

"降息本身对即期汇率不会有太多直接影响,更多还是要看市场自身的因素,"上海一银行交易员称.

中间价继续明显强于即期汇价,北京时间11:49,人民币兑美元即期报6.3697元,上日收报6.3635元;中间价CNY=PBOC报在6.3188元,上日报6.3170元.今日即期汇价较中间价跌幅达0.79%.

北京一银行交易员并指出,昨晚广受关注的贝南克讲话,并未提及将启动第三轮量化宽松政策(QE3),美元因此重新走强,这也在一定程度上拖累了人民币的表现.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.并自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周四表示,如果金融问题加剧,美联储将采取行动保护美国经济,但他没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.[ID:nSB1596064]

北京时间11:51,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.3685/05元,上日尾盘报6.3585元;海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=最新报在6.4185/25,上日尾盘为6.4090元.

**购汇需求不减**

前述上海的银行交易员并指出,目前制约人民币走势的主要因素仍是购汇需求较强,除了不时涌现的客盘外,离岸市场贬值预期更强烈,从而形成境内外套利机会,也加大了对美元的需求.

境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=最新报价中值为升水285点,而同期香港离岸市场相应CNH1Y=报价中值为升水750点,虽较此前有所缩窄,但仍达465点.

欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]

东京汇市欧元和大宗商品货币周五下跌,此前中国意外降息激发的涨势很快消退,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席没有给出立即采取更多货币刺激措施的暗示.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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