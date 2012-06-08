〔中国债市动态〕现券收益率走低,降息"靴子落地"市场观望心态又现(更新版)

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路透北京6月8日电---中国意外宣布降息的利好,推动银行间债市周五早盘现券收益率走低,不过政策宽松预期前期已持续发酵,靴子落地后促使部分资金获利了结,令收益率跌幅收敛.

"前期(收益率)下行已经透支了大部分降息预期,突发性的实际降息会对市场产生一定的下行动能,"北京一大型银行交易员称,"不过6月份降息之后,7、8月份再降一次,这个不太可能了,那还有什么动力让(收益率)再下行啊,所以就先出了再说,做个波段也挺好."

华南地区一银行交易员则指出,市场对于此次降息的解释存在分歧,不论是降息通道打开,亦或仅仅为力挽当前国内经济局势,短期市场谨慎观望心态不会实质改变,未来陆续公布的宏观数据至关重要.

中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

北京一大型保险公司投资经理表示,降息对债市肯定是中性偏利好的影响,但利好程度或有限,中低等级信用债表现或更好些.

因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘下降近25个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[ID:nSB1596614]

北京时间12:01,剩余期限近9.72年的固息国债120004券最新成交双边收益率为tCN120004=CFXM为3.32%/3.29%,盘中一度跌至3.28%/3.24%,上日尾盘为3.37%/3.35%.(完)