〔中国债市动态〕现券收益率走低,降息"靴子落地"市场观望心态又现(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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路透北京6月8日电---中国意外宣布降息的利好,推动银行间债市周五早盘现券收益率走低,不过政策宽松预期前期已持续发酵,靴子落地后促使部分资金获利了结,令收益率跌幅收敛.
"前期(收益率)下行已经透支了大部分降息预期,突发性的实际降息会对市场产生一定的下行动能,"北京一大型银行交易员称,"不过6月份降息之后,7、8月份再降一次,这个不太可能了,那还有什么动力让(收益率)再下行啊,所以就先出了再说,做个波段也挺好."
华南地区一银行交易员则指出,市场对于此次降息的解释存在分歧,不论是降息通道打开,亦或仅仅为力挽当前国内经济局势,短期市场谨慎观望心态不会实质改变,未来陆续公布的宏观数据至关重要.
中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]
北京一大型保险公司投资经理表示,降息对债市肯定是中性偏利好的影响,但利好程度或有限,中低等级信用债表现或更好些.
因央行三年半来首度降息,中国银行间市场七天期质押式回购加权利率CNREPO=CFXS周五早盘下降近25个基点(bp).分析人士认为,存款利率浮动区间上限的调整,令存款利率实际下调幅度将不及0.25个百分点,从而限制资金成本的下降空间.[ID:nSB1596614]
北京时间12:01,剩余期限近9.72年的固息国债120004券最新成交双边收益率为tCN120004=CFXM为3.32%/3.29%,盘中一度跌至3.28%/3.24%,上日尾盘为3.37%/3.35%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 曹巍浩/乔艳红
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