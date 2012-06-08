版本:
中国
亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 12:26 BJT

《企业看点》--6月8日财务活动报导摘要

路透6月8日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 澳洲报纸报导,新加坡赌场运营商云顶新加坡(Genting Singapore)购入澳洲同业Echo EntertainmentEGP.AX4.9%的股份,此举可能令亿万富翁James Packer赢得对Echo影响力的努力变得更加复杂.[ID:nL3E8H802Y]

* 日本每日新闻周五报导称,瑞萨电子(6723.T)已放弃请求主要股东进行注资的计划,转而寻求让他们为其贷款提供担保.[ID:nSB1596158]

--编译 李爽; 审校 高琦

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐