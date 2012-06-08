〔中国金融〕部分银行顺势上浮存款利率,揽储从"暗战"升级至"明抢"(更新版)

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* 工行等五大国有银行一致上浮存款利率

* 小银行更激进,宁波银行一年期存款上浮到顶

* 民生和招行等股份制上市银行均岿然不动

路透北京/上海6月8日电---中国央行有关人民币存款利率可上浮的新规一经公布,商业银行的揽储大战马上即由此前的"暗战"迅速升级为"明抢".包括工行(601398.SS)在内的五大国有银行纷纷顺势上调从活期到定期的部分存款利率,部分资金饥渴的小型银行更是一浮到顶,而招行(600036.SS)等八家全国性股份制上市银行则保持岿然不动.

五家国有大型银行--工商银行(1398.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)周五均对活期及一年以下(包括一年)定期存款利率作出上浮决定,调整幅度趋向一致.

调整后,五大行活期存款利率均为0.44%,将央行此前公布的可上浮政策完全用足;一年期存款利率则较基准利率上浮25个基点(bp)至3.50%,保持央行此次降息前的利率水平不变.

"利率市场化以后,存贷款价格区间收窄,息差肯定会缩小."社科院金融学博士付立春称.

中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.同时将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595120]

对国有大行第一时间上浮存款利率,一位工行北京分行信贷部人士倍感惊讶,"四大行通常不这么积极的,一定是小银行已经先动了,不得不动的时候才会跟着动.这次是怎么了?"

对比大行,小型银行吸引存款更为激进.宁波银行(002142.SZ)已将一年期的存款利率上浮至央行基准利率1.1倍的上限,达到3.575%,高于各大国有银行公布的水平;而广东华兴银行亦宣布将人民币存款利率按基准利率的1.1倍执行.

相比之下,八家全国性股份制上市银行则表现的较为淡定,继续执行基准利率,包括招商银行(3968.HK)、民生银行(600016.SS)(1988.HK)、中信银行(0998.HK)(601998.SS)、浦发银行(600000.SS)、深发展(000001.SZ)、兴业银行(601166.SS)、光大银行(601818.SS)、华夏银行(600015.SS).而民生银行此前一直被业内认为是存款压力最大的上市银行.

东方证券最新研究报告称,存款压力主要集中在中型股份制银行,贷款压力则普遍体现在从事对公大客户业务的大中型银行.综合来说,中型银行将面临腹背受敌的双重压力,目前来看现实的转型策略是向小企业贷款领域转移.目前可见的具备长期战略优势和潜力的银行包括招行、民生、宁波和深发展.

以下是央行降息后的最新人民币存款基准利率及主要商业银行的执行利率表(单位%):

利率 央行基准 工农中建交 招行等全国性 宁波银行

五大行 股份制上市银行

活期存款 0.4 0.44 0.4 0.44

整存整取定期存款

3个月 2.85 3.1 2.85 3.135

半年 3.05 3.3 3.05 3.355

1年 3.25 3.5 3.25 3.575

2年 4.1 4.1 4.1 4.1

3年 4.65 4.65 4.65 4.65

5年 5.1 5.1 5.1 5.1 (完)