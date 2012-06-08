联合国谴责叙利亚新的屠杀事件

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国6月7日电---联合国秘书长潘基文周四进一步向叙利亚总统阿萨德施压，谴责该国新的屠杀事件是“无法形容的暴行”。
潘基文和联合国特使安南指责阿萨德未遵守安南倡议的和平计划，潘基文对联合国安理会表示，可能是时候重新评估联合国观察员行动了，观察员行动并未能阻止叙利亚暴力事件。
“今天新闻报导al-Qubeir又一起屠杀......这令人震惊和厌恶。我们谴责这种无法形容的暴行，决心将责任人绳之以法。”潘基文在联合国大会特别会议上说。
反对派称，周三在al-Qubeir至少有78人被杀害。潘基文称，起初联合国观察员被阻止进入此处，现在正努力到达现场。他说：“我几分钟前刚刚听说，联合国观察员试图到达现场时，遭到小型武器射击。”
安南也谴责al-Qubeir屠杀事件，承认他的和平计划未奏效。他建议对不遵守和平计划的人实施惩罚，这将得到美国和其欧洲盟友的支持。
安南称：“我们要求各方遵守国际法和六点（和平）计划，必须清楚地告诉他们，不遵守和平计划就要承担后果。”
联合国外交官称，在后来的安理会闭门会议中，安南警告称叙利亚危机很快将失控，并呼吁对叙利亚政府施加“强大压力”，对破坏和平努力的行为进行惩罚。
外交官透露，潘基文称安南和平计划成功的希望下降，建议联合国尽快确定300人的观察员行动是否可持续、是否有效。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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