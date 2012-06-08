〔路透基点〕香港南明等值2亿美元三年期贷款案获超额认购--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,香港南明有限公司的等值2亿美元三年期定期贷款在6月15日截止期限前获超额认购.
迄今已有数家银行参与本案,预计还会有更多银行加入进来.
最初的6月11日截止日期延后至6月15日.
一如先前报导,澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Natixis和苏格兰皇家银行担任委托主办行和额度分配行.永隆银行在银团组建前以委托主办行的身分加入.
该笔海外融资以港元和美元计价,由母公司联想控股担保,料将取得中国国家外汇管理局的批准.该联贷案分为三个层级:
承贷等值2,600万美元或以上,取得委托主办行头衔,包含所有费用的价码为290个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码265个基点.
承贷等值1,100-2,500万美元,获得主办行头衔,包含所有费用的价码为280个基点.
承贷等值500-1,000万美元,取得共同主办行头衔,包含所有费用的价码为275个基点.
新的贷款将用于为2009年8月取得的1.45亿美元三年期定期贷款进行再融资.该贷款由Natixis主办,亦由联想控股担保,并取得外管局批准,包含所有费用的价码为233个基点,利率为较LIBOR加码200个基点.东亚银行、招商银行、永隆银行为参贷行.(完)
--编译 王翔琼;审校 王冠中
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