〔路透基点〕香港南明等值2亿美元三年期贷款案获超额认购--RLPC

路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,香港南明有限公司的等值2亿美元三年期定期贷款在6月15日截止期限前获超额认购.

迄今已有数家银行参与本案,预计还会有更多银行加入进来.

最初的6月11日截止日期延后至6月15日.

一如先前报导,澳新银行(澳盛银行,ANZ)、Natixis和苏格兰皇家银行担任委托主办行和额度分配行.永隆银行在银团组建前以委托主办行的身分加入.

该笔海外融资以港元和美元计价,由母公司联想控股担保,料将取得中国国家外汇管理局的批准.该联贷案分为三个层级:

承贷等值2,600万美元或以上,取得委托主办行头衔,包含所有费用的价码为290个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息利率(HIBOR)加码265个基点.

承贷等值1,100-2,500万美元,获得主办行头衔,包含所有费用的价码为280个基点.

承贷等值500-1,000万美元,取得共同主办行头衔,包含所有费用的价码为275个基点.

新的贷款将用于为2009年8月取得的1.45亿美元三年期定期贷款进行再融资.该贷款由Natixis主办,亦由联想控股担保,并取得外管局批准,包含所有费用的价码为233个基点,利率为较LIBOR加码200个基点.东亚银行、招商银行、永隆银行为参贷行.(完)