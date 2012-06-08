〔汽车产业〕英国豪华跑车摩根在中国发售新车最低270万元,今年拟销23辆

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---英国豪华跑车品牌摩根(Morgan)在北京发布两款车型以打开中国及亚太市场,售价最低270万元人民币,计划今年在华销售23辆汽车,并在三年以内将年销量提升至100辆.
此次发布的豪华跑车包括税后(包含关税和消费税等)价格270万元起的双座敞蓬跑车Plus 8,和税后价格320万元起的轻质跑车Aero Coupe.
据Morgan汽车官方网站报价,两款跑车在英国的税后(增值税)价格分别为8.52万英镑和近10万英镑.
"那些在英国呆过一段时间,有一些英国情结的人,还有非常了解跑车的爱好者,都会认识这个品牌."摩根汽车中国公司主管Erika Chen在被问及是否担心在国内知名度不高时表示.
摩根汽车创始于1909年,专业从事手工汽车制造,目前拥有一个约200人组成的手工匠团队,年产大约1,000辆汽车.两款跑车都沿袭了上世纪30年代英国"老爷车"的外形,但均搭载了先进的宝马BMW 4.8L引擎,Aero Coupe最高时速高达273公里/小时.
中国是全球最大汽车市场,在欧美传统市场受累于经济危机时仍保持增长,尤其是豪华车板块去年增长高达40%.高收入人群的不断膨胀为豪车提供了巨大的潜在市场.
国内媒体此前报导,另一英国豪车品牌阿斯顿・马丁价值4,700万元ONE-77车型在中国亮相受到热捧,该车在全球限量发售77辆,中国配额5辆已预订一空.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
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