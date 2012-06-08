〔汽车产业〕英国豪华跑车摩根在中国发售新车最低270万元,今年拟销23辆

路透北京6月8日电---英国豪华跑车品牌摩根(Morgan)在北京发布两款车型以打开中国及亚太市场,售价最低270万元人民币,计划今年在华销售23辆汽车,并在三年以内将年销量提升至100辆.

此次发布的豪华跑车包括税后(包含关税和消费税等)价格270万元起的双座敞蓬跑车Plus 8,和税后价格320万元起的轻质跑车Aero Coupe.

据Morgan汽车官方网站报价,两款跑车在英国的税后(增值税)价格分别为8.52万英镑和近10万英镑.

"那些在英国呆过一段时间,有一些英国情结的人,还有非常了解跑车的爱好者,都会认识这个品牌."摩根汽车中国公司主管Erika Chen在被问及是否担心在国内知名度不高时表示.

摩根汽车创始于1909年,专业从事手工汽车制造,目前拥有一个约200人组成的手工匠团队,年产大约1,000辆汽车.两款跑车都沿袭了上世纪30年代英国"老爷车"的外形,但均搭载了先进的宝马BMW 4.8L引擎,Aero Coupe最高时速高达273公里/小时.

中国是全球最大汽车市场,在欧美传统市场受累于经济危机时仍保持增长,尤其是豪华车板块去年增长高达40%.高收入人群的不断膨胀为豪车提供了巨大的潜在市场.

国内媒体此前报导,另一英国豪车品牌阿斯顿・马丁价值4,700万元ONE-77车型在中国亮相受到热捧,该车在全球限量发售77辆,中国配额5辆已预订一空.(完)