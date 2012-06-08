〔投行观点〕中国今年或不会再度降息,但将继续加大基建等投资--瑞银

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---在中国昨日近三年半首次宣布降息之后,投资银行瑞银周五发布报告称,除非欧元区危机严重恶化,预计中国今年将不太可能再次降息,但将继续加大基础建设及其他公共投资.
瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中写道,此次降息并非是刺激经济的"大动作".政策方面,增加包括保障房、健康和教育,以及基础设施建设项目等方面的财政支出,将对提振中国的整体需求更加有效.
报告认为,中国信贷需求疲弱主要是由于增长前景黯淡,且企业面临需求下降和库存上升的局面,不愿贷款和投资,并非因为信贷成本太高.
"我们认为政府将继续增加基础建设投资及其他公共投资,放松信贷限制,并出台其他措施促进服务、交通及公共设施领域的民间投资,"她表示.
不过在中国,类似的财政支出很可能将再次部分从国有企业及地方政府平台融得.从5月中旬开始,政府基础设施建设投资已加速.但从正面来看,降息则可以帮助降低企业及地方政府的借贷成本等.
同时,汪涛还指出,央行此次动作亦是进一步迈向利率市场化的重要一步.看似对称的降息将很可能带来不对称的结果,因银行的存贷款利率定价将更为灵活.
中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
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