〔投行观点〕中国今年或不会再度降息,但将继续加大基建等投资--瑞银

路透北京6月8日电---在中国昨日近三年半首次宣布降息之后,投资银行瑞银周五发布报告称,除非欧元区危机严重恶化,预计中国今年将不太可能再次降息,但将继续加大基础建设及其他公共投资.

瑞银中国首席经济学家汪涛在报告中写道,此次降息并非是刺激经济的"大动作".政策方面,增加包括保障房、健康和教育,以及基础设施建设项目等方面的财政支出,将对提振中国的整体需求更加有效.

报告认为,中国信贷需求疲弱主要是由于增长前景黯淡,且企业面临需求下降和库存上升的局面,不愿贷款和投资,并非因为信贷成本太高.

"我们认为政府将继续增加基础建设投资及其他公共投资,放松信贷限制,并出台其他措施促进服务、交通及公共设施领域的民间投资,"她表示.

不过在中国,类似的财政支出很可能将再次部分从国有企业及地方政府平台融得.从5月中旬开始,政府基础设施建设投资已加速.但从正面来看,降息则可以帮助降低企业及地方政府的借贷成本等.

同时,汪涛还指出,央行此次动作亦是进一步迈向利率市场化的重要一步.看似对称的降息将很可能带来不对称的结果,因银行的存贷款利率定价将更为灵活.

中国人民银行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1947465](完)