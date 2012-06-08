〔路透基点〕兆丰银启动群光大陆实业1.4亿美元七年期定期贷款--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,兆丰国际商业银行已启动群光大陆实业(成都)有限公司1.4亿美元七年期定期贷款.
本案由Chicony Chengdu International BVI和台湾蓝天电脑董事长许崑泰担保,并以Chicony Chengdu International BVI股票作为抵押.
该贷款提供的利率较三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码265个基点.
银行受邀以三个层次参贷:
承贷3,000万美元或以上,获委托主办行和额度分配行头衔,可取得35个基点的费用,含全部费用的价码为272个基点.
承贷2,000-2,900万美元,获参与行头衔,可取得25个基点的费用,含全部费用的价码为270个基点.
承贷1,000-1,900万美元,获参与行头衔,可取得20个基点的费用,含全部费用的价码为269个基点.
该贷款分17季等额偿还,宽限期为三年,平均期限为五年.
若动用额度低于80%,承诺费为10个基点.
筹得款项将用于在中国成都建造一家百货商店和一家旅馆.
回覆期至7月中旬.(完)
--编译 王翔琼;审校 龚芳
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