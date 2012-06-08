〔路透基点〕兆丰银启动群光大陆实业1.4亿美元七年期定期贷款--RLPC

路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,兆丰国际商业银行已启动群光大陆实业(成都)有限公司1.4亿美元七年期定期贷款.

本案由Chicony Chengdu International BVI和台湾蓝天电脑董事长许崑泰担保,并以Chicony Chengdu International BVI股票作为抵押.

该贷款提供的利率较三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码265个基点.

银行受邀以三个层次参贷:

承贷3,000万美元或以上,获委托主办行和额度分配行头衔,可取得35个基点的费用,含全部费用的价码为272个基点.

承贷2,000-2,900万美元,获参与行头衔,可取得25个基点的费用,含全部费用的价码为270个基点.

承贷1,000-1,900万美元,获参与行头衔,可取得20个基点的费用,含全部费用的价码为269个基点.

该贷款分17季等额偿还,宽限期为三年,平均期限为五年.

若动用额度低于80%,承诺费为10个基点.

筹得款项将用于在中国成都建造一家百货商店和一家旅馆.

回覆期至7月中旬.(完)