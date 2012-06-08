〔全球经济〕澳洲市场预期欧债危机将产生灾难性后果--澳央行

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透悉尼6月8日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周五称,市场预期国内利率将进一步大幅调降,反映出对欧债危机将产生灾难性后果的担忧,而那也许会,也可能不会成真.
史蒂文斯在发表一场有关经济的演讲后被问到,澳洲利率是否会像一些专家预期的那样最低降至2%.在本周早前降息25个基点后,澳洲指标利率目前为3.5%.
史蒂文斯称,市场预期"欧洲将出现灾难.那也许会发生,也可能不会."
澳洲市场走势,比如隔夜利率交换(OIS)AUDOIS的走势反映市场目前预期未来12个月内,澳洲利率将降至约2.75%,或略微更低.(完)
--编译 白云;审校 丁琦
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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