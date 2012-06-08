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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:06 BJT

〔全球经济〕澳洲市场预期欧债危机将产生灾难性后果--澳央行

路透悉尼6月8日电---澳洲央行总裁史蒂文斯周五称,市场预期国内利率将进一步大幅调降,反映出对欧债危机将产生灾难性后果的担忧,而那也许会,也可能不会成真.

史蒂文斯在发表一场有关经济的演讲后被问到,澳洲利率是否会像一些专家预期的那样最低降至2%.在本周早前降息25个基点后,澳洲指标利率目前为3.5%.

史蒂文斯称,市场预期"欧洲将出现灾难.那也许会发生,也可能不会."

澳洲市场走势,比如隔夜利率交换(OIS)AUDOIS的走势反映市场目前预期未来12个月内,澳洲利率将降至约2.75%,或略微更低.(完)

--编译 白云;审校 丁琦

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