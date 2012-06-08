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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 12:58 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元上升动能指标停滞,倾向于展开盘整

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* 尽管澳洲公布多项强劲数据,但澳元/新西兰元仍在1.2900附近盘整

* 今日亚洲交易时段风险偏好降低,市场在中国周末发布经济数据前紧张不安

* 日经指数下挫超过2%,新西兰元/美元下滑0.5%

* 日低连续四天走高的势头被打破,动能指标喜忧参半

* 波林格区间收窄,倾向于在0.7470/0.7740展开盘整

--编译 徐文焰;审校 王洋

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