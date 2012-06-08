〔券商观点〕中国降息印证经济低速增长,对债市利率产品影响中性--中信

路透北京6月8日电---中国意外宣布降息,中信证券(600030.SS)最新报告就此指出,央行于5月份经济数据发布前下调,有助于确认经济低速增长与通胀进入下行通道的判断;且是次调整相当于单边下调贷款利率,对债市利率产品影响偏中性.

中信并认为,未来货币政策进一步放松将取决于海外形势的变化.考虑到对外贸易弱势及人民币贬值预期长期存在将继续令外生流动性保持低水平增长,继价格型工具后,短期内央行有望继续实施数量型宽松政策,且不排除年内继续下调基准利率的可能性.

报告指出,此次存款利率下调为非平行下调,长期存款利率下调幅度超过短期,贷款利率则是平行下调,各期限均下调25个基点(bp).长期存款利率下调幅度较大有助于保护银行利益,但考虑到长期存款占比不高,非平行下调对银行综合资金成本影响有限.

"但将明显影响以长期存款利率为基准的资产价格,如协议存款利率等批发性存款利率."报告并强调.

中国央行自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息.或暗示周末出炉的5月宏观数据将是一团糟.央行并宣布,将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步,但可能侵蚀银行的盈利能力.[ID:nSB1595120]

报告认为,由于当前各家银行贷存比普遍存在较大压力,银行选择上浮存款利率的概率较大,综合资金成本将与降息前差别不大,维持7天回购利率月均值在2.5%附近的判断.

中国国有大型银行及股份制商业银行反应迅速,周五早晨普遍调整了从活期到定期的部分存款利率,拉开了存款竞争的序幕.[ID:nSH0107393]

对于债券市场中利率产品的影响,报告认为,此次降息对利率产品整体影响偏中性,短端收益率受制于银行资金成本下降空间不大,中长期品种收益率有望下行10bp左右,收益率曲线将呈牛市平坦下移态势.

国家统计局周六(9日)将公布中国5月居民消费价格指数(CPI)、工业增加值等宏观经济数据.(完)