《综述》降息甘霖滋润中国债市,后市震荡中看经济数据眼色

* 央行意外降息致债市收益率普跌

* 中长端所受影响更明显,曲线趋平坦

* 不排除年内还有降息或降准

* 政策真空期后市震荡为主,并视经济走向

* 低利率市况下,信用债机会更多

作者 李宏薇

路透上海6月8日电---在三年半来久违的降息"甘霖"滋润下,中国债市现券收益率和利率互换周五全线下行,经济基本面悲观预期令中长端领跌,收益率曲线趋于平坦化.

业内人士指出,如果中国经济形势未来没有好转,或者说海外形势有所恶化,不排除中国年内继续降息或下调存准的可能.但鉴于此前现券收益率对降息利好已有部分透支,在更多的放松政策出台前,债市将以观望经济数据走向为主,期间伴以震荡盘整.

他们认为,受央行意外降息影响,银行间债市早盘现券收益率普跌,但因此前已累积过多跌幅,未来再下探空间有限.不过优质城投债及一些中低评级信用债,因绝对收益率相对较高,仍有一定投资机会.

"今天(降息)属于兴奋剂影响,未来还是看经济数据,"北京一券商交易员称.

银行间债市周五中长期利率债早盘卖价收益率跌约10个基点.利率互换(IRS)报价早盘报价亦下滑10-20个基点,长端跌幅明显.不过随后现券收益率跌幅有所收窄.[CN/CN]

中国人民银行周四晚间意外宣布三年半来首度降息,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.[ID:nSB1595120]

国泰君安固定收益部研究主管周文渊也表示,现券,尤其是中长期利率债收益率已至阶段低位.跌的"差不多了,(未来)城投债的风险保护高一点."

但也有交易员指出,是次降息打开了中国未来降息通道.如果经济持续不能好转,不排除对下一步政策放宽的预期,推动债券收益率在政策真空期内再下一城.

申银万国证券报告称,未来降息仍有使用的必要和可能,不过,降息并不能替代降准,因而预计年内还会有两次降准.[ID:nSB1596854]投行美银美林报告也指出,此次降息的时间点可能显示出即将于本周六公布的5月经济数据逊于预期,从而拖累市场信心,预计未来可能还将继续降息.[ID:nSB1596788]

**年内再降息降准仍可期**

不看好中国经济未来走势,令机构预测年内仍将再次降准或降息.在进一步的放松政策出台前,震荡料是债市主旋律.市场人士称,他们会更加关注每一期经济数据的具体表现,以提前调整预期和后市判断.

上述券商交易员认为,在本次降息后,现券收益率有望"先下来,(再)维持住.维持期间,要警惕收益率反弹."

他强调说,在政策真空期内,每次的经济数据变化都对市场判断至关重要.如果经济数据持续不能改善,央行或可能因此再降存款准备金率.

至于收益率曲线能否继续扁平化,交易员认为,这取决于央行在未来价格工作和数量工具的使用先后和频率.在经济走势不好的前提下,债市收益率曲线整体上移的可能性非常有限.因此如果在二次降息前,央行先行再下调存款准备金率,短端将引领下行,从而令曲线重新向下陡峭化.

不过也有机构对年内央行再降息心怀谨慎.

招商银行金融市场部刘俊郁称,从隐含效果看,如果存款利率打满1.1上限,其利率水平将小幅高于降息前基准,而贷款利率如达到0.8的下浮下限,其实际基准利率下行幅度最大能够达到90基点(bp),可达到三次降息的潜在效果.因此未来央行可能会有较长的一段观察期,持续性的降息可能不会那么快到来.

持同样观点的还有投资银行瑞银.其最新报告称,除非欧元区危机严重恶化,预计中国今年将不太可能再次降息,但将继续加大基础建设及其他公共投资.[ID:nSB1597138]

刘俊郁并表示,今日债市早盘收益率先跌后回升显示,本次降息周期的开启对债市影响很可能没有市场期望之高.而且随着降息对信贷的推动及经济回暖,降息周期所产生的"双刃剑"中的不利部分将逐步浮现.虽然未来几个月的通胀形势乐观,但这波近尾声的"快牛"行情能否在中期顺利转化为"慢牛",依然面临不确定性.

**信用债或有更多机会**

即使市场对近期债市可能震荡预期居多,但信用债或有更好表现.因经过年初以来的大幅下行,债市整体利率已处偏低水平,信用产品有望借相对较高的绝对收益率吸引需求.

华南一银行交易员表示,本次降息对利率产品收益率而言,或是近期跌势的一个阶段性终点,但高收益的信用产品则仍有机会.

"对利率产品来说,(这次降息在短期内)反倒有利好出尽的感觉.高收益的中低评级信用产品应该还有机会."她预计说.

以五年期国债和同期限AA-级无担保企业债为例,前者中债登到期收益率曲线IFT5YY=CDC最新报在2.8983%,后者AA-IFN5YY=CDC为6.9891%,二者差距达409基点(bp).上述企业债与同样没有免税待遇的同期限政策性金融债到期收益率IFV5YY=CDC点差亦逾300bp.

华泰联合证券最新报告也认为,因前期国债、金融债收益率大幅下行已充分预先反映降息预期,而在估值方面,信用产品较为有利.因此本次降息对信用产品的刺激作用将超出利率债,其中中低评级信用产品受益更加明显.

华泰联合证券指出,本次降息通过存款放开上浮和扩大贷款下浮空间,而使得存款利率实际下行幅度可能小于贷款,非对称性质降息对国债、金融债风险收益率向下带动影响受到限制,而信用产品收益率的比价下拉作用将更突出.(完)