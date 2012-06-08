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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:25 BJT

《汇市简讯》美元/日圆低见79.24,受交叉盘跌势拖累

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* 美元/日圆午后续跌至79.24

* 美元/日圆受稍早非美元货币兑日圆的跌势拖累,一些出口商在高位抛盘

* 最新的跌势可能源于一些近期建立的多仓出脱

* 美元/日圆重回79.42下方的纽约低点,犹能说明这一点

* 79.25的伦敦市场低点亦被跌穿

* 买单价位下移到79.00,但此线下方有更多停止单.(完)

--编译 吴云凌;审校 李爽

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