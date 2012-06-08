〔路透基点〕金卫医疗5,000万美元三年期定期贷款浮现更多细节--RLPC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,金卫医疗5,000万美元三年期子弹式定期贷款浮现更多细节.该交易提供的贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点.
银行受邀以三个层次参贷:500-900万美元;1,000-1,400万美元;1,500万美元或以上.
一如先前报导,本案由德意志银行和台湾合作金库商业银行牵头.
这件贷款还附带超额配售机制,规模可扩大至6,500万美元.
贷款资金将用于资本支出和再融资,回覆期到6月中.
金卫医疗是一家综合性医疗企业,主要业务包括医疗设备和医疗服务.(完)
--编译 王翔琼;审校 吴云凌
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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