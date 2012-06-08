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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:43 BJT

〔路透基点〕金卫医疗5,000万美元三年期定期贷款浮现更多细节--RLPC

路透香港6月8日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士报导,金卫医疗5,000万美元三年期子弹式定期贷款浮现更多细节.该交易提供的贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点.

银行受邀以三个层次参贷:500-900万美元;1,000-1,400万美元;1,500万美元或以上.

一如先前报导,本案由德意志银行和台湾合作金库商业银行牵头.

这件贷款还附带超额配售机制,规模可扩大至6,500万美元.

贷款资金将用于资本支出和再融资,回覆期到6月中.

金卫医疗是一家综合性医疗企业,主要业务包括医疗设备和医疗服务.(完)

--编译 王翔琼;审校 吴云凌

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