〔中国铁路〕铁路建设持续回暖,1-5月投资同比降幅继续缩窄--铁道部

路透北京6月8日电---中国今年铁路建设在政策和资金多重支持下逐步回暖,前五个月固定资产和基建建设投资逐月走高,同比降幅则持续缩窄.

中国铁道部周四稍晚公布数据显示,1-5月全国铁路固定资产投资累计完成1,296.54亿元人民币,同比降幅由1-4月的48.3%缩窄至41.1%;其中基本建设投资累计完成1,054.8亿元,同比减46.9%,亦较1-4月的54.1%收窄.

经路透测算,5月单月投资亦环比增加,固定资产投资和基建投资分别为401亿和338亿元,今年以来单月投资持续回升.

为应对经济增速下滑,中国正加速推进重大基建投资项目,基建领域的信贷支持和财政资金拨付增加.

近来,困扰铁道部的融资问题稍有缓解,消息人士称,铁道部拟于近期发行今年首期企业债,规模200亿元人民币,此外,铁道部还表示将鼓励和民间资本依法合规进入铁路领域,对民间资本不单独设置附加条件.

与此同时,铁路系统的改革也在逐步推进,铁道部近日在总结铁路工程建设招投标进入地方交易市场做法的同时,称年底前将把铁路利用外资建设项目和机车车辆等专用设备招投标也推入地方交易市场.

"应该明显看到,铁道部改革的后续措施有持续推出来,说明铁道部改革的决心比较大."元富证券上海代表处分析师钟璘阳表示,但他也指出中央的改革是否能够压住地方招投标方寻租空间还有待观察.

以下为最近几年全国铁路投资情况一览:

固定资产投资

2012年1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 1,297 896 596 299 123 5,863 8,427 7,045 4,168

同比增幅(%) -41.1 -48.3 -51.0 -57.7 -69.6 -30.1 19.6 69.0 61.5

基本建设投资

2012年1-5月 1-4月 1-3月 1-2月 1月 2011年 2010年 2009年 2008年

金额(亿元) 1,055 717 426 208 87 4,611 7,075 6,004 3,376

同比增幅(%) -46.9 -54.1 -60.9 -67.5 -76.0 -34.8 17.8 77.9 88.6

注:表格根据铁道部官方网站公布的数据整理,金额四舍五入到亿位.(完)

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