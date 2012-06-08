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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:45 BJT

《汇市简讯》英镑/澳元动能偏空,但10日移动均线守稳

0520GMT

* 高点连续六日下移的趋势今日在亚洲时段终结

* 日线动能指标透露多空不一的讯号

* 五日,10日和20日移动均线仍趋于向下

* 走势偏空,10日移动均线切入位1.5795守稳

* 主要日波动区间的支撑在1.5510/15

* 若跌破1.5500,将下看200日移动均线切入水准1.5360.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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