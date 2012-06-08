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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 13:47 BJT

〔东京美债〕指标美国公债价格上涨,因风险意愿消退

路透东京6月8日电---指标美国公债价格周五在亚洲市场上涨,因股市下跌,投资者买入固定收益资产寻求避险.之前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克,未明确做出将会进一步宽松政策的承诺.

贝南克在周四出席国会听证会时表示,美联储正在密切关注欧洲债务和银行业危机对美国经济构成的"重大风险".对部分投资者而言,这暗示在某个阶段进一步宽松政策的可能性仍然存在,使债券受到支撑.[ID:nSB1596064]

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