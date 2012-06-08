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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 14:07 BJT

〔路透调查〕人民币兑美元汇率未来12个月料升值1.9%,至6.25元

路透北京6月8日电---最新路透调查显示,未来一年中国人民币兑美元CNY=CFXS升值步伐料大幅放缓,未来12个月料升值1.9%.

路透在中国央行周四晚宣布降息之前对37位分析师的调查结果显示,人民币兑美元汇率未来一年将升至6.25,三个月及半年后预计为6.30和6.29.

今年迄今人民币兑美元汇率下滑约1.1%.2011年为升值4.7%.(完)

--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯

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