〔路透调查〕人民币兑美元汇率未来12个月料升值1.9%,至6.25元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---最新路透调查显示,未来一年中国人民币兑美元CNY=CFXS升值步伐料大幅放缓,未来12个月料升值1.9%.
路透在中国央行周四晚宣布降息之前对37位分析师的调查结果显示,人民币兑美元汇率未来一年将升至6.25,三个月及半年后预计为6.30和6.29.
今年迄今人民币兑美元汇率下滑约1.1%.2011年为升值4.7%.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。