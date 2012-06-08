〔中国股市〕沪综指收跌至逾两个月新低,央行意外降息加剧宏观经济面忧虑

路透北京6月8日电---中国股市沪综指周五收跌至逾两个月新低.中国央行三年半来首次降息,但时机略显意外反加剧市场对宏观经济面忧虑,投资者在周末数据公布前夕亦趋于谨慎,导致大盘高开低走,卖压不减.

分析人士认为,以降息为标志的宏观政策逐渐松绑体现政府"稳增长"态度明确,若周末出炉的经济数据符合预期,股指持续回落的空间应已不大,短线或继续围绕2,300点附近震荡整理.

沪综指.SSEC收报2,281.447点,下跌11.683点或0.51%,上一收盘低位为3月30日的2,262.788点.今日上海A股成交额为636亿元人民币,上交易日为595亿元.

本周沪综指累计收低3.88%,创去年12月16日当周下跌3.91%以来最大单周跌幅.

"降息本来是个偏正面的信息,但因为此次降息的时间点比预期提前了,被大家理解为五月份的经济数据可能会出现超预期偏弱."日信证券首席策略分析师徐海洋表示.

周六中国将公布包括5月通胀和工业增长等经济数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,5月份中国工业增长、消费和投资均预计出现企稳迹象,显示政府近期采取的经济扶持政策效果开始显现;同时通胀压力再次回落,为宏观调控提供更大操作空间.[ID:nSB1586018]

徐海洋并预计,下周股指在2,300点附近仍有震荡的过程,由于目前市场已经反映出投资者偏悲观或谨慎的心态,另外,此次降息体现政府稳增长的明确态度,未来政策面对市场的支持没有消失,因此大盘持续下跌的可能性不大.

中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.

央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]

因担心不对称降息可能损及银行息差,影响银行盈利,银行股板块继续领跌.上证180金融指数.SSE180FI收盘下挫1.3%.工商银行(601398.SS)收低0.72%报4.16元,民生银行(600016.SS)大跌3.65%,收报6.08元.

沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,512.4点,跌0.7%,成交量为393,033手.(完)