〔中国股市〕沪综指收跌至逾两个月新低,央行意外降息加剧宏观经济面忧虑

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京6月8日电---中国股市沪综指周五收跌至逾两个月新低.中国央行三年半来首次降息,但时机略显意外反加剧市场对宏观经济面忧虑,投资者在周末数据公布前夕亦趋于谨慎,导致大盘高开低走,卖压不减.
分析人士认为,以降息为标志的宏观政策逐渐松绑体现政府"稳增长"态度明确,若周末出炉的经济数据符合预期,股指持续回落的空间应已不大,短线或继续围绕2,300点附近震荡整理.
沪综指.SSEC收报2,281.447点,下跌11.683点或0.51%,上一收盘低位为3月30日的2,262.788点.今日上海A股成交额为636亿元人民币,上交易日为595亿元.
本周沪综指累计收低3.88%,创去年12月16日当周下跌3.91%以来最大单周跌幅.
"降息本来是个偏正面的信息,但因为此次降息的时间点比预期提前了,被大家理解为五月份的经济数据可能会出现超预期偏弱."日信证券首席策略分析师徐海洋表示.
周六中国将公布包括5月通胀和工业增长等经济数据.路透综合22家机构预测中值结果显示,5月份中国工业增长、消费和投资均预计出现企稳迹象,显示政府近期采取的经济扶持政策效果开始显现;同时通胀压力再次回落,为宏观调控提供更大操作空间.[ID:nSB1586018]
徐海洋并预计,下周股指在2,300点附近仍有震荡的过程,由于目前市场已经反映出投资者偏悲观或谨慎的心态,另外,此次降息体现政府稳增长的明确态度,未来政策面对市场的支持没有消失,因此大盘持续下跌的可能性不大.
中国央行周四晚间宣布,自周五(8日)起下调金融机构人民币一年期存贷款基准利率各0.25个百分点.调整后,中国金融机构一年期存贷款基准利率分别降至3.25%和6.31%.
央行同时宣布,自同日起,将金融机构存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍;将金融机构贷款利率浮动区间的下限调整为基准利率的0.8倍.[ID:nSB1595064]
因担心不对称降息可能损及银行息差,影响银行盈利,银行股板块继续领跌.上证180金融指数.SSE180FI收盘下挫1.3%.工商银行(601398.SS)收低0.72%报4.16元,民生银行(600016.SS)大跌3.65%,收报6.08元.
沪深300指数6月合约CIFM2尾盘报2,512.4点,跌0.7%,成交量为393,033手.(完)
--发稿 李然/苏丹; 审校 曾祥进
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