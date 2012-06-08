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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:02 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.2500下方有买盘支撑

0544GMT

* 欧元/美元1.2500以下有买单,但其下挂有停止单

* 1.2495下方挂有大量停止单

* 1.2565附近基金卖盘活跃,1.2535附近亦是如此

* 亚洲储备经理人和基金亦逢涨抛售.(完)

--编译 石冠兰;审校 吴云凌

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