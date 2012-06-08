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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:01 BJT

《汇市简讯》美元/日圆被交叉盘拖低,一些出口商在高点抛售

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* 美元/日圆在亚洲时段从79.75跌至79.24,一些出口商在高点抛售

* 接近日低的水准抛盘加速,周末前多头仓位缩减

* 一路向下都有买盘,直到79.00

* 79.80-85设有卖单

* 79.85、80.00上方多空停止单均有埋伏,80.20上方有大型停止单.(完)

--编译 吴云凌;审校 龚芳

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