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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:09 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元回落,受累于避险情绪和贝南克言论

路透惠灵顿6月8日电---澳元和新西兰元周五从三周高点回落,受累于避险情绪加剧打压大宗商品价格,且美国联邦储备理事会(美联储,FED)立刻采取量化宽松政策的预期降温后,美元上升.

投资者出脱澳元和新西兰元等高beta系数资产,此前美联储主席贝南克承认美国经济面临风险,但未暗示将实施更多货币刺激举措.[ID:nSB1596064]

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