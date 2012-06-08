〔中国新债〕财政部称近期将代理招标发行416亿元地方债,为今年首批

路透上海6月8日电---中国财政部周五公告称,将于近期代理招标发行青岛、广西等七省市地方政府债,总额416亿元人民币,为今年首批发行的地方债,其中下周五(15日)将首先招标206亿元三年期品种.

刊登在中国债券信息网的公告并显示,另210亿元五年期地方债将于6月29日招标发行.

财政部此前曾表示,2012年地方自行发债仍仅限于上海市、浙江省、广东省、深圳市四省(市),而在发行品种上,除了以往的三年和五年期,新增了七年期品种可供选择.[ID:nSB1543306]

2011年中国的地方政府共计发行了2,000亿元的债券,期限分三年和五年两种.其中财政部代理发行金额1,771亿元,上海等四地自行发债额229亿元.而今年财政部计划代发的地方政府债券将增至2,500亿元.(完)

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