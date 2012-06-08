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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 14:27 BJT

〔表格〕德国4月进出口均下降,贸易顺差扩大至161亿欧元

路透柏林6月8日电---德国邦统计局周五公布的数据显示:

* 德国4月经季节调整出口按月下降1.7%,进口下降4.8%

* 4月经季节调整贸易顺差161亿欧元,3月修正后为顺差140亿欧元

* 4月经常帐盈余112亿欧元,3月修正后为盈余199亿欧元

* 4月未经季节调整的出口较上年同期增长3.4%,进口同比降1.0%

以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元,括号内为前值):

12年4月 12年3月 11年4月

贸易收支(经季节调整) 16.1 14.0 (13.7) 12.2

出口 90.0 91.6 (91.8) 86.7

出口变动(较上月,%) -1.7 +0.8 (+0.9) -3.4

进口 73.9 77.6 (78.1) 74.5

进口变动(较上月,%) -4.8 +0.9 (+1.2) -4.8 (完)

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--编译 白云; 审校 高琦

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