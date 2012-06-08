〔表格〕德国4月进出口均下降,贸易顺差扩大至161亿欧元

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透柏林6月8日电---德国邦统计局周五公布的数据显示:
* 德国4月经季节调整出口按月下降1.7%,进口下降4.8%
* 4月经季节调整贸易顺差161亿欧元,3月修正后为顺差140亿欧元
* 4月经常帐盈余112亿欧元,3月修正后为盈余199亿欧元
* 4月未经季节调整的出口较上年同期增长3.4%,进口同比降1.0%
以下为详细数据(若非特别标明,则单位为10亿欧元,括号内为前值):
12年4月 12年3月 11年4月
贸易收支(经季节调整) 16.1 14.0 (13.7) 12.2
出口 90.0 91.6 (91.8) 86.7
出口变动(较上月,%) -1.7 +0.8 (+0.9) -3.4
进口 73.9 77.6 (78.1) 74.5
进口变动(较上月,%) -4.8 +0.9 (+1.2) -4.8 (完)
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--编译 白云; 审校 高琦
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