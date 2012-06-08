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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 15:06 BJT

〔法国数据〕年内截至4月底的预算赤字为599亿欧元,低于上年同期

路透6月8日电---法国财政部周五公布的数据显示,年内截至4月底的预算赤字为599亿欧元,上年同期为赤字614亿欧元.(完)

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