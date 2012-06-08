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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:24 BJT

〔日本股市〕收低2.1%,但勉强终止20年最长连周跌势

路透东京6月8日电---日本股市日经指数周五勉强终止20年最长连周跌势,但今日录得跌幅,因市场对美国未释出进一步出台货币刺激举措的明确信号感到失望,市场并对中国因素保持谨慎.

日经指数.N225收低2.1%至8,459.26点.东证股价指数.TOPX收跌1.8%至717.74点.

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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