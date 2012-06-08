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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 14:27 BJT

〔中国债市〕苏州华东发行中小企业私募债第一单,规模5,000万元利率9.5%

路透上海6月8日电---中国中小企业私募债券第一单成功发行.上海证券交易所网站上公布,苏州华东镀膜玻璃有限公司5,000万元人民币中小企业私募债券今天上午发行完毕,该债券期限2年.

上交所并称,本次私募债发行利率为9.5%,每年付息一次,由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保,由东吴证券担任承销商.6月7日发行人向上交所提出备案申请,8日公司收到上交所出具的《接受备案通知书》.

中国证券报援引上交所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444]

以下为上海证券交易所已受理的备案申请:

发债主体 备案金融 主承销商

(亿元人民币)

上海同捷科技股份有限公司 1 国泰君安

新丽传媒股份有限公司 1 中信建投

苏州华东镀膜玻璃有限公司(已发行) 0.5 东吴证券

北京航材百慕新材料技术工 0.2 中信建投

程股份有限公司

湖州金泰科技股份有限公司 0.5 浙商证券

凡登(常州)新型金属材料 1 国泰君安

技术有限公司

天津市天房科技发展有限公司 1 国泰君安(完)

--发稿 刘昕; 审校 黄凯

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