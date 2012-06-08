〔中国债市〕苏州华东发行中小企业私募债第一单,规模5,000万元利率9.5%

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海6月8日电---中国中小企业私募债券第一单成功发行.上海证券交易所网站上公布,苏州华东镀膜玻璃有限公司5,000万元人民币中小企业私募债券今天上午发行完毕,该债券期限2年.
上交所并称,本次私募债发行利率为9.5%,每年付息一次,由苏州国发中小企业担保投资有限公司提供保证担保,由东吴证券担任承销商.6月7日发行人向上交所提出备案申请,8日公司收到上交所出具的《接受备案通知书》.
中国证券报援引上交所总经理助理夏建亭透露,上交所正在审核七家发行人的备案材料.同时深证证券交易所在其官网上表示,已通过了首批中小企业私募债券备案申请.[ID:nSB1596444]
以下为上海证券交易所已受理的备案申请:
发债主体 备案金融 主承销商
(亿元人民币)
上海同捷科技股份有限公司 1 国泰君安
新丽传媒股份有限公司 1 中信建投
苏州华东镀膜玻璃有限公司(已发行) 0.5 东吴证券
北京航材百慕新材料技术工 0.2 中信建投
程股份有限公司
湖州金泰科技股份有限公司 0.5 浙商证券
凡登(常州)新型金属材料 1 国泰君安
技术有限公司
天津市天房科技发展有限公司 1 国泰君安(完)
--发稿 刘昕; 审校 黄凯
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。