美国防部长帕内塔称：美国正对巴基斯坦失去耐心

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔6月7日电---美国国防部长帕内塔周四称，美国对巴基斯坦的耐心接近极限，因为该国仍向邻国阿富汗的叛乱者提供庇护。
这是美国高级官员对美巴两国关系使用的最严厉措辞。
“只要在巴基斯坦境内仍然存在恐怖分子的庇护所，阿富汗的和平就难以实现。巴基斯坦采取措施的重要性很高。庇护的问题越发令人担忧，我们的耐心正接近极限。”帕内塔说道。
巴基斯坦驻美大使表示，帕内塔的言论“毫无帮助”，并在关键时刻压缩了两国减少分歧的余地。
帕内塔敦促巴基斯坦打击哈卡尼网络，并称美国将实施外交压力和其他所有需要的行动来保护美军。
“庇护所的存在以及哈卡尼网络等组织利用庇护所对美军发动袭击越发令人担忧。”
“因此我们的耐心接近极限。巴基斯坦采取行动是非常重要的，这样才能防止哈卡尼网络获得庇护，也才能防止恐怖分子利用巴基斯坦作为安全网策划对美军发动的攻击。”帕内塔说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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