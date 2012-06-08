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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 14:59 BJT

〔法国经济〕法国央行预计第二季GDP下滑0.1%,初估为持平

路透巴黎6月8日电---法国央行:

* 预计第二季法国GDP下滑0.1%,初估为持平

* 5月工业企业景气判断指数从94降至93

* 5月服务业企业景气判断指数从93降至92 (完)

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