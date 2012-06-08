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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 14:46 BJT

《汇市简讯》英镑/美元受避险情绪打压

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* 英镑/美元跌至1.5447,因美元受惠避险情绪.道指期货跌60点

* 市场对美国联邦储备理事会主席贝南克未释出第三轮量化宽松举措信号感到失望

* 德国4月进口跌4.8%,为两年来最大跌幅,出口降低1.7%

* 周四低位1.5430,周一高位1.5416和1.5400为英镑支撑位

* 阻力位为亚洲低点1.5484,期权到期1.5500和亚洲高点1.5536.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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