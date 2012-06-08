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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 14:59 BJT

〔日本个股〕夏普称将与台湾鸿海在中国合作开展智能手机业务

路透东京6月8日电---日本夏普(6753.T)周五表示:

* 将与台湾鸿海(2317.TW)在中国合作开展智能手机业务

* 鸿海将从2012财年第二季开始自sakai工厂采购LCD面板

* 夏普将扩大海外销售占总销售的比率,从目前50%提高至约四分之三

* 本财年将把库存削减约1,000亿日圆

* 本财年将把债务削减约400亿日圆. (完)

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