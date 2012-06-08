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市场报道 | 2012年 6月 8日 星期五 15:07 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑受西班牙和希腊忧虑打压

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* 10年期西班牙公债收益率上涨20个基点至6.20%,此前惠誉将西班牙评级调降三个级距

* 前希腊总理帕帕季莫斯警告希腊,退出欧元区会有灾难性后果(金融时报).该国将于6月17日举行选举.

* 欧元/英镑买盘在0.8065和0.8050左右(0.8051是周三低点)

* 0.8065是周四低点,有望达到0.8103高位

* 今日纽约时段有0.8055行权的期权到期.英国PPI将于0830GMT公布.(完)

--编译 程琳;审校 龚芳

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