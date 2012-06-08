《汇市简讯》欧元/英镑受西班牙和希腊忧虑打压

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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* 10年期西班牙公债收益率上涨20个基点至6.20%,此前惠誉将西班牙评级调降三个级距
* 前希腊总理帕帕季莫斯警告希腊,退出欧元区会有灾难性后果(金融时报).该国将于6月17日举行选举.
* 欧元/英镑买盘在0.8065和0.8050左右(0.8051是周三低点)
* 0.8065是周四低点,有望达到0.8103高位
* 今日纽约时段有0.8055行权的期权到期.英国PPI将于0830GMT公布.(完)
--编译 程琳;审校 龚芳
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。