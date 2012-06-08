中国称将向阿富汗提供真诚无私帮助

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月8日电---中国国家主席胡锦涛周五与阿富汗总统卡尔扎伊举行会谈时表示，中国将向阿富汗提供真诚无私的帮助，并承诺加强两国经贸、援助、投资和安全合作。

胡锦涛在人民大会堂会见卡尔扎伊时称：“当前，阿富汗正处于关键过渡期。中国是阿富汗可以信赖的邻居和朋友。”

“无论现在还是将来，中方都将坚定奉行对阿友好政策，继续为阿方提供真诚无私的帮助。”

胡锦涛就阿富汗成为上海合作组织（SCO）观察员国向卡尔扎伊表示祝贺。据官方通稿称，胡锦涛称卡尔扎伊是中国的老朋友。

卡尔扎伊表示：“过去十年来，阿中关系积极发展，得到了深化和拓展。”

中国同阿富汗建立了战略合作伙伴关系。中国表示，这将鼓励中国向阿富汗投资，帮助该国进行基础设施建设，为阿富汗青年来华留学提供奖学金。此外，中方还宣布今年向阿方提供1.5亿元人民币援助。

新华社发布的双方联合宣言称：“双方商定，加强两国安全领域交流与合作，共同打击恐怖主义……，加强情报交流和边境管控。”（完）