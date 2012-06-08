中国称将向阿富汗提供真诚无私帮助

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月8日电---中国国家主席胡锦涛周五与阿富汗总统卡尔扎伊举行会谈时表示，中国将向阿富汗提供真诚无私的帮助，并承诺加强两国经贸、援助、投资和安全合作。
胡锦涛在人民大会堂会见卡尔扎伊时称：“当前，阿富汗正处于关键过渡期。中国是阿富汗可以信赖的邻居和朋友。”
“无论现在还是将来，中方都将坚定奉行对阿友好政策，继续为阿方提供真诚无私的帮助。”
胡锦涛就阿富汗成为上海合作组织（SCO）观察员国向卡尔扎伊表示祝贺。据官方通稿称，胡锦涛称卡尔扎伊是中国的老朋友。
卡尔扎伊表示：“过去十年来，阿中关系积极发展，得到了深化和拓展。”
中国同阿富汗建立了战略合作伙伴关系。中国表示，这将鼓励中国向阿富汗投资，帮助该国进行基础设施建设，为阿富汗青年来华留学提供奖学金。此外，中方还宣布今年向阿方提供1.5亿元人民币援助。
新华社发布的双方联合宣言称：“双方商定，加强两国安全领域交流与合作，共同打击恐怖主义……，加强情报交流和边境管控。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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