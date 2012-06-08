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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:34 BJT

〔日本股市〕今日下滑逾2%但结束九周连跌,前景依旧黯淡(更新版)

(新增细节)

* 日经指数结束九周连跌,但今日收低2.1%

* 投资者担心中国降息暗示周末数据将不济

路透东京6月8日电---日本股市日经指数周五勉强终止20年来最长连周跌势,但日内大幅收挫,因市场对美国未明示进一步货币刺激举措感到失望,且对中国因素保持谨慎.

6月股指期权结算后的获利了结抛盘引发跌势,而因担心中国央行意外降息或暗示周末经济数据将不佳,股市跌势加速.

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