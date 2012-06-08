〔路透调查〕中国人民币升值步伐料放缓,未来一年升值1.9%(更新版)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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* 未来12个月人民币/美元料升值1.9%,至6.25
* 三个月后人民币汇率料报6.30,六个月后至6.29
* 国内外经济前景不确定减轻人民币升值压力
* 人民币汇率调查详细结果,请点选页面USDCNYPOLL
路透北京6月8日电---中国经济放缓和欧债危机蔓延料将令人民币放慢未来一年升值步伐,最新路透调查显示,中国人民币/美元CNY=CFXS未来12个月预计升值约1.9%.
37位受访分析师的预测中值显示,未来一年人民币兑美元CNY=CFXS料升值至6.25.三个月后人民币/美元料至6.30元,六个月后料升至6.29元.
"在贸易顺差收窄、资本流入减缓甚至流出和鼓励国内企业对外投资等因素的影响下,加之国际金融市场持续动荡,美元上升压力较大,人民币对美元升值压力明显减轻,阶段性贬值还会再次出现."交通银行金融研究中心首席经济学家连平称.他并预计,今年人民币对美元升幅放缓到约2%且波动加大.
本次调查是在中国央行周四晚宣布降息之前进行的.在2月的路透调查中,受访分析师预计未来一年人民币升值2.8%.
2011年全年人民币兑美元升值幅度约4.7%,今年迄今则下滑约1.1%,5月跌幅更是创下纪录最大.
人民币兑美元周五早盘小幅回落,即期报6.3697元.购汇盘持续旺盛和国际美元强势压制人民币短期走势.不过近期中间价相对坚挺,仍反映出央行遏制贬值预期扩散的意图.
连平认为,考虑到西班牙债务问题引发担忧,短期内国际金融市场继续动荡、美元继续走强,加之对中国经济增长放缓的担忧,预计6月人民币对美元继续小幅贬值、波动加大.
中国自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,或预示即将公布的5月经济数据疲弱.大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
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