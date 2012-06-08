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亚洲 | 2012年 6月 8日 星期五 15:26 BJT

〔全球金市〕现货金续跌,美联储主席贝南克讲话令投资者失望

路透新加坡6月8日电---金价周五下跌逾1%,延续昨日跌势,美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示立即推出新刺激举措令投资者失望,并削弱黄金作为对冲货币宽松举措影响工具的魅力.

今日稍早纽约商品期货交易所(COMEX)期金领跌,交易商称,因金价跌至1,580美元附近引发止损卖盘.

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