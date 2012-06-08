〔澳洲股市〕收低1.1%,FED主席未言明政策动向的疑虑盖过中国降息效应

路透悉尼6月8日电---澳股周五下跌1.1%,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克并未暗示可能放宽政策所引发的忧虑,盖过了中国降息带来的提振.

中国周四降息,仍助涨力拓(RIO.AX)和必和必拓(BHP.AX)分别涨0.3%和1%,因预期对矿产的需求会增加.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跌44.87点,报4,063.7点.该股指周四升1.3%.本周大盘收平,前景不确定.

"股市是否已经触底,视希腊和法国大选是否得出明确结果,且欧洲领导人是否祭出切实政策举措而定,"AMP Capital投资策略主管Shane Oliver表示.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张明钧

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