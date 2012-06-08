《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下为路透中文新闻为您整理的6月4日-6月8日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周弱势震荡,美国非农就业数据不佳令美元指数.DXY有所回 调,加之人民币中间价率先走稳,即期汇价跟随小幅反弹,但购汇需求持续旺盛,加之经济预期 不佳,人民币反弹动力不足,不过中间价强于即期价,预示央行不愿看到汇价过度贬值,近期人 民币或将维持区间震荡.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --为避免过度挤压资金市场,中国央行公开市场结束连续三周的净回笼,本周转为小额净投放. 5月二次降准以来,公开市场累计净回收资金已接近是次降准释放资金的一半,达1,970亿元人 民币.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周下跌,全周走势先上后下.周初主要受获利回吐压力拖累,现券持续 走弱;直至周五央行降息利好兑现,一举收复前期跌幅,全周显强.然券价已提前预支该利好, 机构大幅做多动能不足,场内谨慎观望情绪未有消散.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周跌势不改.央行三年半以来首度降息,亦对市场形成触动.趋于宽松 的货币政策令投资者预计,报价仍将以下行为主基调.不过,经历近期的快速下跌,转贴现利率 步步逼近同期限资金价格,后市走低空间将逐步受限. [CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周周初受海外市场和国际板消息拖累大跌创六个月最大单日跌幅,随后展开 弱势震荡整理,市场人气低迷,虽有央行意外降息的政策利好,但市场对宏观经济面的忧虑反而 加深,本周累计下跌3.88%,创逾五个半月最大单周跌幅,预计下周沪综指仍在2,300附近震荡,周 末公布的5月宏观数据将提供更多指引.[.SSCN] 期市: --沪铜当周延续跌势,欧债危机有持续扩散之势,美国经济复苏也有中断的危险,尽管周中因 欧元区援助以及经济刺激举措的期望上升,铜价稍有反弹,但终无法盖过对全球经济的疑虑而 重归跌势,沪铜主要合约SCFc3周五收报53,330元,较上周下跌1,400元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,美国非农就业数据疲弱令美联储再推第三轮量化宽松政策(QE3)的 预期升温,金价大涨并高位震荡,不过广受关注的美联储主席贝南克讲话并未提及新一轮宽松 政策,金价快速走低并缩减本周升幅.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报322.80 元,较上周涨2.72元;期金主要合约SHAUZ2收报324.93元,较上周涨3.18元.(完) --整理 边竞/宿泱韫/丁淑琴/冉莹; 审校 林高丽
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。