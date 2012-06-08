《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月4日-6月8日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周弱势震荡,美国非农就业数据不佳令美元指数.DXY有所回 调,加之人民币中间价率先走稳,即期汇价跟随小幅反弹,但购汇需求持续旺盛,加之经济预期 不佳,人民币反弹动力不足,不过中间价强于即期价,预示央行不愿看到汇价过度贬值,近期人 民币或将维持区间震荡.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --为避免过度挤压资金市场,中国央行公开市场结束连续三周的净回笼,本周转为小额净投放. 5月二次降准以来,公开市场累计净回收资金已接近是次降准释放资金的一半,达1,970亿元人 民币.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市收益率当周下跌,全周走势先上后下.周初主要受获利回吐压力拖累,现券持续 走弱;直至周五央行降息利好兑现,一举收复前期跌幅,全周显强.然券价已提前预支该利好, 机构大幅做多动能不足,场内谨慎观望情绪未有消散.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周跌势不改.央行三年半以来首度降息,亦对市场形成触动.趋于宽松 的货币政策令投资者预计,报价仍将以下行为主基调.不过,经历近期的快速下跌,转贴现利率 步步逼近同期限资金价格,后市走低空间将逐步受限. [CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC本周周初受海外市场和国际板消息拖累大跌创六个月最大单日跌幅,随后展开 弱势震荡整理,市场人气低迷,虽有央行意外降息的政策利好,但市场对宏观经济面的忧虑反而 加深,本周累计下跌3.88%,创逾五个半月最大单周跌幅,预计下周沪综指仍在2,300附近震荡,周 末公布的5月宏观数据将提供更多指引.[.SSCN] 期市: --沪铜当周延续跌势,欧债危机有持续扩散之势,美国经济复苏也有中断的危险,尽管周中因 欧元区援助以及经济刺激举措的期望上升,铜价稍有反弹,但终无法盖过对全球经济的疑虑而 重归跌势,沪铜主要合约SCFc3周五收报53,330元,较上周下跌1,400元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周冲高回落,美国非农就业数据疲弱令美联储再推第三轮量化宽松政策(QE3)的 预期升温,金价大涨并高位震荡,不过广受关注的美联储主席贝南克讲话并未提及新一轮宽松 政策,金价快速走低并缩减本周升幅.国内主要现货金品种XAU9995=SGEX周五尾盘报322.80 元,较上周涨2.72元;期金主要合约SHAUZ2收报324.93元,较上周涨3.18元.(完) --整理 边竞/宿泱韫/丁淑琴/冉莹; 审校 林高丽