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货币新闻 | 2012年 6月 8日 星期五 15:42 BJT

〔中国能源〕周六下调成品油零售价,降幅每吨汽油530元柴油510元--息旺能源

路透北京6月8日电---行业网站息旺能源(C1)周五引述中国两大石化企业和物价局消息称,发改委将于周六(9日)凌晨下调国内成品油价,幅度为汽油530元人民币/吨,柴油510元/吨.

息旺能源并称,该降幅折合升价汽油0.38元/升、柴油0.43元/升.

这是中国今年以来第四次调整成品油价格.

发改委前次决定自5月10日起,将汽、柴油价格每吨分别降低330元人民币和310元.[ID:nSB1535478](完)

--发稿 李然; 审校 乔艳红

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