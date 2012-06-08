若叙利亚人民支持"也门模式" 俄罗斯不会反对

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Steve Gutterman

路途莫斯科6月7日电---俄罗斯外交部副部长博格丹诺夫(Mikhail Bogdanov)周四称，如果叙利亚人民决定仿效"也门模式"实现政权更迭，俄罗斯将接受这一方案。克里姆林宫最新声明似乎旨在与叙总统阿萨德保持距离。

美国希望在促使阿萨德下台上获得俄方支持，但博格丹诺夫称，阿萨德的命运关系到叙利亚人民，而不是我们。

俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)援引博格丹诺夫的话称："利用所谓的‘也门模式’解决叙利亚冲突是可能的，但前提是获得叙利亚人民同意。"

"也门的情况是经过也门人民讨论的。如果叙利亚人民对此进行讨论，并同意采用这一模式，我们不会反对。"

俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇(Alexander Lukashevich)周四称，俄罗斯坚决谴责野蛮的暴力活动，矛头所指的是叙利亚Mazraat al-Qubeir地区40名妇女及儿童遇害事件。

今年2月，也门前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)将权力移交给过渡政府，此前曾遭遇国内持续一年的大规模抗议活动。(完)