若叙利亚人民支持"也门模式" 俄罗斯不会反对

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Steve Gutterman
路途莫斯科6月7日电---俄罗斯外交部副部长博格丹诺夫(Mikhail Bogdanov)周四称，如果叙利亚人民决定仿效"也门模式"实现政权更迭，俄罗斯将接受这一方案。克里姆林宫最新声明似乎旨在与叙总统阿萨德保持距离。
美国希望在促使阿萨德下台上获得俄方支持，但博格丹诺夫称，阿萨德的命运关系到叙利亚人民，而不是我们。
俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)援引博格丹诺夫的话称："利用所谓的‘也门模式’解决叙利亚冲突是可能的，但前提是获得叙利亚人民同意。"
"也门的情况是经过也门人民讨论的。如果叙利亚人民对此进行讨论，并同意采用这一模式，我们不会反对。"
俄罗斯外交部发言人卢卡舍维奇(Alexander Lukashevich)周四称，俄罗斯坚决谴责野蛮的暴力活动，矛头所指的是叙利亚Mazraat al-Qubeir地区40名妇女及儿童遇害事件。
今年2月，也门前总统萨利赫(Ali Abdullah Saleh)将权力移交给过渡政府，此前曾遭遇国内持续一年的大规模抗议活动。(完)
--编译：黎黎 发稿：王凤昌
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